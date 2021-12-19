РИАМО - 19 дек. Опубликована закупка на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту ГБПОУ «Красногорский колледж», сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Объект располагается по адресу: г. Волоколамск, пер. Ново-Солдатский, д. 3.

Согласно данным закупки, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 184,123 млн руб.

Внутренняя отделка помещений будет выполнена с использованием современных отделочных материалов, учитывающих функциональное назначение помещений и условия эксплуатации. Для отделки применят экологически чистые и пожаробезопасные материалы, допускающие влажную уборку и применение дезинфицирующих средств.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Срок выполнение работ 2022 год.

В Волоколамском филиале колледжа обучается более 1200 студентов. В образовательном учреждении есть 2 библиотеки, 1 общежитие для иногородних студентов, медицинские кабинеты, спортзал, столовая. Студенты имеют возможность получать академическую и социальную стипендию.

Там работают танцевальная студия, секции волейбола и баскетбола, туристско-краеведческий кружок, театральный кружок, военно-патриотический клуб «Патриоты России».