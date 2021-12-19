РИАМО - 19 дек. Коммунальная авария в серверных помещения привела к техническому сбою в работе информационных ресурсов МВД России. Серверы с данными о работе Госавтоинспекции оказались залиты водой, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В настоящее время ведутся восстановительные мероприятия. Предположительно, работы завершат вечером в воскресенье.

Из-за сбоя россияне не могут сдать экзамен на водительские права. Прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции невозможен. Кроме того, ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

Вместо воскресенья подразделения будут работать в понедельник, 20 декабря. МВД России принесло гражданам извинения за доставленные неудобства.