РИАМО - 19 дек. В столице в этом году открылось более 150 площадок с искусственным льдом для катания на коньках. Такие катки продержатся до самой оттепели, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самый большой каток Москвы находится в ВДНХ, его площадь составляет 20 тыс. кв. м, а по форме похож на сказочный золотой ключик. Каток растянулся от павильона №1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие», также ледовые дорожки окружают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Почти 2 месяца специалисты потратили на создания всей инфраструктуры катка, работы начались в октябре, а закончились к концу ноября. Одновременно с этим занимались установкой декоративных световых приборов — фонарей, светодиодов на бортах ограждения, а также экранов подледной подсветки.

«Для начала с помощью песчаной отсыпки мы готовим ровную площадку, на которую выстилаем так называемые айс-маты — полосы из гибких трубок, заполняемые жидким хладоносителем. К ним специалисты подключают специальные холодильные установки. Далее на поверхности из айс-матов намораживается лед толщиной примерно 10-12 см. А после поверхность выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Главное преимущество такой конструкции, что она мобильна. Это позволяет в конце зимы ее легко демонтировать, а в следующем сезоне быстро собрать. В 2021 году длина труб, заложенных при создании катка на ВДНХ, составила около 504 тыс. м.

По такой же технологии создан второй по величине каток в столице «Зеркальный», который находится в Парке Горького. Его площадь составляет более 16 тыс. кв. м. Там имеется отдельно оборудованный каток для детей. Для удобства гостей на территории парка работает несколько пунктов проката коньков и площадка для хоккея.

Катки с искусственным людом можно использовать, когда на улице от плюс 10 до минус 25 градусов. Также катки очень устойчивы к перепадам температур.

Два самых больших катка столицы открыты ежедневно, кроме понедельника. В этот день они закрываются для проведения технических работ.