РИАМО - 19 дек. В результате пожара в частном доме, расположенном в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» округа Пушкинский, погибли 2 человека. Прокуратура проверит обстоятельства этого происшествия, сообщает пресс-служба областного ведомства.

В пожаре, который произошел в ночь с 18 на 19 декабря, погибли женщина и мальчик 2014 года рождения. Еще одного ребенка – девочку – госпитализировали.

Проверку поручено провести Пушкинской городской прокуратуре. Ее сотрудникам предстоит установить причины произошедшего.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.