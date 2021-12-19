РИАМО - 19 дек. Подмосковные врачи смогли вылечить еще 1841 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии в регионе болезнь побороли 563 116 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе зафиксировали 1825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Московской области выявили 624 416 случаев Covid-19.

За сутки 55 человек с диагностированным коронавирусом умерли. Общее число погибших достигло 11 491.

Жители Подмосковья могут защитить свое здоровье с помощью вакцинации и соблюдения требований эпидбезопасности. Обе прививки от коронавируса в регионе уже поставили 4 437 012 человек.

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