РИАМО - 19 дек. В Москве вылечили еще 2661 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло в городе 1 834 232, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в городе выявили 3013 новых случаев инфекции. В больницы госпитализированы 717 пациентов. Сейчас на ИВЛ находится 531 человек.

Кроме того, за последние 24 часа в городе умер 81 пациент с коронавирусом. За все время пандемии жертвами инфекции стали 35 886 человек.

Врачи напоминают, что только прививка от коронавируса поможет не заразиться инфекцией. Кроме того, у вакцинированных болезнь протекает в легкой форме.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что людям, у которых выявили коронавирус, не стоит лечиться самостоятельно.

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