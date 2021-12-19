РИАМО - 19 дек. В России за прошедшие сутки скончались 1023 пациента с подтвержденным коронавирусом. Всего жертвами пандемии стали уже 297 203 человека, сообщает оперштаб.

За сутки в стране выявили 27 967 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в РФ было зарегистрировано 10 214 790 случаев инфекции. Всего вылечился 8 984 921 человек, из них 32 655 — за истекшие сутки.

Лучшей защитой от инфекции является вакцинация. Россияне могут выбрать из нескольких отечественных вакцин от Covid-19. Все они прошли испытания и отличаются эффективностью и безопасностью. Прививка делается бесплатно.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что людям, у которых выявили коронавирус, не следует лечиться от инфекции самостоятельно, а также не нужно принимать кроворазжижающие препараты.

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