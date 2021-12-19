РИАМО - 19 дек. В Подмосковье за минувшие сутки зарегистрировали 1825 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число случаев в регионе составило 624 416, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Коллективный иммунитет составил 75,3% по состоянию на 17 декабря.

Первый компонент поставили 4 697 326 человек. Полностью вакцинировались 4 437 012 граждан.

Прививку в Подмосковье можно поставить бесплатно в одном из пунктов вакцинации, работающих в поликлиниках и популярных общественных местах.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>