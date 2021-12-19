РИАМО - 19 дек. В Москве за сутки выявили 3013 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии в городе было зарегистрировано 2 003 080 случаев заражения инфекцией, сообщает столичный оперштаб.

Самым надежным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Также необходимо помнить и о ревакцинации.

Людям, переболевшим коронавирусом, необходимо сдать анализы на гемостаз, скорость распада тромбов и пройти биохимические скрининги. Обследование поможет вовремя обнаружить осложнения после заболевания и не допустить тяжелых последствий.

Ситуация, в которой 90% москвичей будут полноценно соблюдать масочный режим, позволит достичь результата в ноль новых случаев заражения коронавирусом в столице к 1 февраля 2022 года.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала российским регионам нарастить темпы вакцинации от инфекции перед новогодними праздниками.

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