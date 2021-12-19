РИАМО - 19 дек. За прошедшие сутки в России выявили 27 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии число случаев заболевания составило 10 214 790, сообщает оперштаб.

За сутки в РФ полностью выздоровели 32 655 человек. За все время пандемии от Covid-19 вылечился 8 984 921 пациент.

Главным способом защиты жизни и здоровья от болезни остается вакцинация. Она доступна для жителей всех регионов страны, прививку можно поставить бесплатно.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала соблюдать ограничительные меры по коронавирусу и проводить праздничные мероприятия в честь Нового года в режиме Covid-free.

Ранее СМИ сообщали, что у нового штамма коронавируса «омикрон» есть необычный симптом — при заражении некоторые пациенты начинают терять аппетит.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>