РИАМО - 19 дек. На международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics столичные школьники взяли 3 золотые медали. Интеллектуальное состязание проходило 16 и 17 декабря, сообщается на сайте мэра Москвы.

Абсолютным победителем, набрав максимальное количество голосов, стал ученик Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова Федор Ромашов.

Еще 2 золотые медали завоевали ученик лицея «Вторая школа» Антон Степанов и Александр Некрасов из школы № 179.

Две серебряные медали Москве принесли Иван Мачуговский из школы №179 и Иван Пискарев из школы №2086.

В роли организатора традиционно выступил Бухарест. Свои знания в информатике продемонстрировали 60 команд из 12 стран.

Россию представляли сразу 2 команды. Ребята проходили подготовку на зимних учебно-тренировочных сборах. Отбор проводили среди победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по информатике.