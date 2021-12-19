РИАМО - 19 дек. Новые большие катки открылись в эти выходные в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Для жителей и гостей региона создали все условия для комфортного активного отдыха. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

На территории катков оборудованы теплые раздевалки. Коньки можно взять напрокат или прийти со своими, а после катания — перекусить в кафе или просто выпить горячего чая.

В Одинцовском парке Малевича в первый день гостей встретили шоу-сказкой «Щелкунчик». На лед вышли двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко с сыном Александром, а также дети-спортсмены Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», спортивная пара Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин.

«Я, как житель Московской области, очень рад, что в Подмосковье такие замечательные парки, катки, есть возможность заниматься спортом и интересно отдыхать. Сегодня мы открываем новый каток в парке Малевича. А еще раньше здесь были построены стадионы, теннисные корты. Есть все, чтобы качественно отдыхать и заниматься спортом. Благодарю губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за такое внимание к жителям», — сказал Плющенко.

Легендарное шоу чемпиона Европы и мира в танцах на льду Ильи Авербуха «Ледниковый период» в эти выходные бесплатно показывают сразу в четырех парках: в субботу оно прошло в Серпухове и Домодедове, а в воскресенье состоится в Люберцах (ПКиО «Наташинский парк») в 17:00 и Балашихе (парк «Пехорка») в 20:00. На льду выступают известные фигуристы — Екатерина Боброва, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Евгения Медведева, Максим Шабалин, Алексей Ягудин.

Всего в области открыли более 200 новых катков для массового посещения. Везде есть прокат, раздевалки, камеры хранения и теплые зоны. Праздничное настроение создают нарядное освещение и специально составленный плей-лист с новогодними песнями. Впереди запланировано открытие главного и самого большого новогоднего катка в парке «Патриот».