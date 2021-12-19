РИАМО - 19 дек. По предварительным данным, пожар в частном доме в округе Пушкинский с 2 погибшими произошел из-за короткого замыкания проводки. ЧП произошло в ночь с 18 на 18 декабря, сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

Во время тушения в доме №19 в садовом некоммерческом товариществе «Дружба» были найдены тела женщины и ребенка 2014 года рождения. Девочку 2015 года рождения госпитализировали с термическими ожогами рук и ног.

На место выехали следователи округа, организована проверка обстоятельства произошедшего.

Из частного дома изъят бойлер, специалисты назначили судебно-медицинские и пожаротехническую экспертизы. С родственниками погибших уже поговорили следователи. Устанавливаются личности очевидцев.