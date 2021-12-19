РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. В субботу 2 спортсмена из Подольска стали победителями XI Фестиваля единоборств на призы председателя МГО ВФСО «Динамо» по дзюдо. Соревнования прошли в Москве, сообщил президент Подольской федерации дзюдо и самбо Дмитрий Воробьев.

От Подольска на турнире успешно выступили 4 спортсмена.

Первое место в весовой категории 66 килограммов занял Феодор Софин, а в весовой категории 60 килограммов победу одержал спортсмен Иван Цветков.

Борец Богдан Корчагин в весовой категории 73 килограмма занял почетное 3 место. А Никита Пригодич оказался на 5 месте в весовой категории 55 килограммов.