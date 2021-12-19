РИАМО - 19 дек. Улично-дорожную сеть сформировали вблизи транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад» в столице. На участке построили и реконструировали дороги, обустроили тротуары, установили знаки и нанесли разметку, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В ходе работ в общей сложности построили и реконструировали 1,4 километра дорог на территории районов Останкинский и Ростокино. Разрешение на ввод улично-дорожной сети в эксплуатацию выдано Мосгосстройнадзором», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, в рамках проекта построили проектируемые проезды №911 и №6049, боковой проезд вдоль улицы Вильгельма Пика. Саму улицу реконструировали.

Вдоль территории Российского геронтологического научно-клинического центра рабочие установили шумозащитный экран, обустроили 4 остановочных павильона для общественного транспорта с заездными карманами, а также наземные пешеходные переходы со светофорами.