РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Подольские каратисты стали победителями и призерами чемпионата по киокусинкай каратэ в Павловском Посаде, сообщается в группе «Климовская Федерация Кекусинкай Каратэ» в соцсети «ВКонтакте».

В Павловском Посаде 18 декабря прошло первенство и чемпионат Московской области по киокусинкай каратэ, который собрал 250 спортсменов из разных регионов России.

Подольские каратисты Климовской Федерации киокусинкай собрали достойные трофеи. Так, третье место завоевали Валерий Кюркчи и Дмитрий Паршин, второе место — Никита Савичев, а первое место — Сергей Витютин, Денис Хохлов и Дарья Назарова.