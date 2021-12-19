РИАМО - 19 дек. Для предпринимателей Московской области прошел бизнес-марафон «Инициативы развития микро, малого и среднего бизнеса в условиях кризиса», организатором которого выступило Московское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Участие в марафоне приняли заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области Светлана Журавлева, первый заместитель директора ГКУ «Региональный центр торгов» Юлия Вершинина, заместитель директора ГКУ «Региональный центр торгов» Артем Гулинский.

На марафоне спикеры рассказали предпринимателям про особенности закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Представители малого бизнеса, в том числе самозанятые, узнали о возможностях работы Электронного магазина Московской области.

Субъектам малого и среднего предпринимательства объяснили, как стать участниками земельно-имущественных торгов в Подмосковье и арендовать имущество или землю. Для этого создана единая точка входа – Портал ЕАСУЗ, где размещены все торги, проходящие в Подмосковье. С помощью удобного, понятного и доступного интерфейса Портала в разделе «Торги» можно получить всю необходимую информацию об аукционах.

Обсуждаемые темы настолько заинтересовали участников бизнес-марафона, что представители комитета по конкурентной политике и ГКУ «Региональный центр торгов» обсудили возможность проведения совместно с Московским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» круглых столов по вопросам участия в земельно-имущественных торгах и государственных и корпоративных закупках.