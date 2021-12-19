РИАМО - 19 дек. На первом строящемся участке Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Мамырей», который готов уже на половину, на 2 из 5 станций начался монтаж эскалаторов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На некоторых станциях первого участка будущей Троицкой линии строители приступили к монтажу эскалаторного полотна, в одном из вестибюлей «Новаторской» и на станции «Университет дружбы народов» уже ведутся монтажные работы», — сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

На этих станция завершают монолитные работы и переходят к архитектурной отделке внутренних помещений. Одновременно с этим ведется обратная засыпка станционных котлованов. В ближайшее время начнется установка эскалаторов на строящейся станции «Мамыри».

Всего на первом участке Троицкой линии находится 5 станций: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Мамыри». Общая готовность участка оценивается на 46%.

При помощи шестиметровых тоннелепроходческих комплексов «Дарья» и «Евгения» на участке «Мамыри» и «Бачуринская» уже прокладываются два однопутных тоннеля. Уже завершена проходка от «Новаторской» до «Мамырей».​

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