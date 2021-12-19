РИАМО - 19 дек. В столице в рамках программы реставрации памятников за 2021 год восстановили более 170 памятников культуры. Это небольшие купеческие дома, московские усадьбы, большие промышленные здания и другие объекты, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Одним из наиболее значимых для города проектов стал Дом культуры «ГЭС-2».

«Самое главное, что в этой работе участвуют все: и город, и федеральные службы, и инвесторы частные, несмотря на экономические сложности», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он назвал городскую программу реконструкции самой крупной в мире.

«С каждым годом памятников, которые находятся в плохом состоянии, становится все меньше и меньше», - добавил мэр.​