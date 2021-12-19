РИАМО - 19 дек. Сотрудники комитета по конкурентной политике Московской области проводят онлайн-консультации, где отвечают на вопросы, связанные с работой в подсистеме «ЕАСУЗ 44», рассказывают о наполнении и совершенствовании системы, а также изменениях в законодательстве, сообщает пресс-служба комитета.

Подсистема «ЕАСУЗ 44» государственной информационной системы «ЕАСУЗ Московской области» предназначена для автоматизации процессов, связанных с организацией и осуществлением закупок в Подмосковье, которые проводятся в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сотрудники комитета регулярно проводят онлайн-консультации с центральными исполнительными органами государственной власти региона и государственными органами, подведомственными им предприятиями, организациями и учреждениями, органами местного самоуправления муниципальных образований.

«Благодаря подобным консультациям, представители, в чью компетенцию входит работа с «ЕАСУЗ 44», получают информацию обо всех нововведениях и ответы на вопросы в режиме реального времени непосредственно от первоисточника. Онлайн-встречи помогают значительно ускорить закупочный процесс, избежать ошибок и решить проблемные моменты на корню», — рассказала заместитель директора ГКУ «Региональный центр торгов», руководитель онлайн-консультаций Виктория Зотова.