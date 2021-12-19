РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. В Домодедовской центральной городской больнице в эксплуатацию запустили новый мощный концентратор кислорода, который установлен рядом с инфекционным корпусом больницы. Об этом сообщается в группе ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

Концентратор позволит обеспечить высокопоточным кислородом боксы инфекционного отделения и палаты инфекционной реанимации.

Кислородный концентратор — аппарат для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы, их концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода. Он используется при кислородной терапии, как альтернатива сжатому кислороду — пациенту подается кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе.

Средства для установки и монтажа концентратора выделило правительство Московской области.