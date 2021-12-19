РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. В Домодедове на сегодня проживают 24 участника Великой Отечественной войны, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Сейчас в Домодедово осталось всего 24 участника Великой Отечественной войны, от всей души желаю всем нашим героям крепкого здоровья, бодрости духа, низкий вам поклон за мирное небо!» — написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ежокин навестил Александру Андреевну Семиразову — ветерана Великой Отечественной войны. Она сразу после школы ушла на фронт, воевала в зенитном артилерейском полку наводчицей зенитной установки. После войны окончила медицинское училище и работала медсестрой. Почти 40 лет проживает в Домодедове.