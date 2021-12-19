РИАМО - 19 дек. В 2022 году в столице завершится реконструкция более 50 поликлиник. Их модернизируют в соответствии с современными стандартами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он заявил, что считает это направление работы одним из самых востребованных москвичами, поэтому оно является для города основным.

«Вы видите, что не жалеем ни сил, ни ресурсов, несмотря на пандемию продолжаем работать. В следующем году еще 50-60 поликлиник будет реконструировано. Около 200 – до 2023 года. Думаю, что в 2023 году мы закончим эту программу по 200 поликлиникам», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В 2021 году работы по реконструкции завершат в 35 медучреждениях.

Собянин отметил, что в обновленных поликлиниках почти ничего не остается от старых зданий.