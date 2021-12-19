РИАМО - 19 дек. Вечером в субботу в частном доме №19 на территории садового некоммерческого товарищества «Дружба» в Ивантеевке округа Пушкинский произошло возгорание. В пожаре погибли 2 человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС сообщение о случившемся поступило в 23:10. На место выехали пожарные.

К 02:42 удалось ликвидировать последствия пожара. В огне погибли 2 человека – женщина и ребенок, есть пострадавшие.

К тушению пожара привлекали 27 человек и 9 единиц техники.