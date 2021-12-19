РИАМО - 19 дек. Москва начинает преображаться, сиять огнями и праздничным оформлением задолго до Нового года, поэтому в столице украшения называют не праздничными, а зимними, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Зима у нас тяжелая, солнца мало, депресняк. Хорошо освещенный город, красивый город добавляет настроения, а если к площадям, улицам, каткам, паркам еще освещается городской транспорт, коммунальный транспорт, конечно, это не может не добавить настроения. А настроение – это очень важно», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

В пятницу мэр осмотрел украшенный к Новому году городской транспорт. В праздники по городу будут курсировать более 3 тыс. «новогодних» электробусов и трамваев.

Праздничным оформлением пассажиров порадуют 1 вагонов МЦД, 1460 автобусов, 4 паркона ЦОДД и порядка 2 тыс. автомобилей такси. Украсили в столице и автомобили коммунальных служб.