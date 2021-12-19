РИАМО - 19 дек. В воскресенье максимальная температура воздуха в Москве и Подмосковье составит от 0 до +1 градуса, день будет облачным, снежным, возможна гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости».

Днем в столице ожидается от 0 до минус 2 градусов, а в Подмосковье — от плюс 1 до минус 4 градусов.

Ветер с юго-западного после полудня сменится на северо-западный, скорость порывов может достигать 5 - 10 м/с. Днем атмосферное давление составит 724 мм рт. ст.

К ночи погода в регионе начнет меняться. На следующей неделе в столице и Подмосковье ожидается аномальное похолодание.