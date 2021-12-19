РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 дек. Шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» провели на катке в Домодедове в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

К домодедовцам с приветственным словом обратился сенатор Российской Федерации Александр Двойных.

«Я очень рад всех видеть и хочу всех нас поздравить с началом настоящей русской зимы. Зимы, которую мы все любим <...> Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, хочу пожелать всем счастья», - сказал Двойных.

Он также поблагодарил команду губернатора, благодаря которой на площади появился каток и команду администрации, которая в этом году устроила большое количество катков и горок.

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин также поприветствовал жителей на новой новогодней площади города.

«Я вас поздравляю с этим прекрасным ярким событием. Я также поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всем здоровья, удачи и благополучия», - сказал Ежокин.

Он выразил уверенность, что каток станет излюбленным местом проведения досуга горожан и гостей Домодедова.

Илья Авербух отметил, что на катке проходит праздник спорта.

«Это поистине волшебное событие для всех нас в преддверии новогодних праздников», - сказал он.

В программе приняли участие Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Дарья Мороз, Иван Колесников, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Илья Авербух, Елизавета Арзамасова, Алексей Усков и Артем Федорченко.

Продюсер шоу - чемпион Европы и мира в танцах на льду, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух. Программа включает 10 музыкальных дивертисментов длительностью 45 минут. Все выступления будут идти на улице.

Первые выступления прошли в Красногорске (Павшинская пойма, Красногорский бульвар, 30) и Химках (каток «На театральном», ул. Калинина, д. 2).