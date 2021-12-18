РИАМО - 18 дек. Российская столица получила премию Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года». Премия в этом году присуждалась впервые, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В шорт-лист премии также вошли Нижегородская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Республика Саха. Церемония награждения прошла в концертном зале «Зарядье».

«То, что Москва получила первую в истории премию Russian Creative Awards как креативный регион года — важное для нас событие. Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества. Она, безусловно, будет стимулировать отрасль к дальнейшему росту», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что креативный сектор Москвы развивается динамично. Власти стараются предусмотреть для него необходимую поддержку в виде грантов, субсидий, образовательных и акселерационных программ, создания инфраструктуры.

По словам Сергуниной, в московском креативном секторе экономики работает 1,1 млн человек. Развитие этой индустрии — закономерное следствие общего вектора развития города, формирования благоприятной среды для реализации творческого потенциала горожан.

Прошедшим летом на «Винзаводе» появился первый Центр услуг для креативного бизнеса. Он работает как служба одного окна для предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере.

В Москве при департаменте предпринимательства и инновационного развития работает экспертный совет в области креативных индустрий. Он определяет стратегию развития отрасли. В состав совета вошли 55 профессионалов в сфере кино и анимации, издательского дела, музыки, рекламы, архитектуры и дизайна и др.

«Сегодня креативным компаниям Москвы доступны различные меры поддержки, разработанные на основе запросов их представителей. Предприниматели могут получить субсидии на экспорт товаров и услуг, участие в выставках, размещение продукции на маркетплейсах, рекламу в интернете, обучение персонала», — сказал глава департамента Алексей Фурсин.

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