РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 дек. В Домодедове на железнодорожной станции Взлетная перекроют переезд в ночь на понедельник, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Переезд будет закрыт с 23:30 до 6:00 в связи с проведением ремонтных работ по замене асфальтового покрытия.
Общественный транспорт будет ходить в штатном режиме в соответствии с расписанием. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.
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