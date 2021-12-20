РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 дек. В Домодедове на железнодорожной станции Взлетная перекроют переезд в ночь на понедельник, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Переезд будет закрыт с 23:30 до 6:00 в связи с проведением ремонтных работ по замене асфальтового покрытия.

Общественный транспорт будет ходить в штатном режиме в соответствии с расписанием. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.