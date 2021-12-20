РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 дек. С понедельника и по 26 декабря в городском округе Люберцы состоится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей общественного транспорта на соблюдение правил дорожного движения и на наличие необходимых документов. Также инспекторы проверят исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, прохождение технического осмотра и выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

Пассажирам напомнили о правилах безопасности в общественном транспорте. При движении автобусов их просят держаться за поручни.​