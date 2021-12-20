РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 дек. С понедельника в Щелкове заработают 8 елочных базаров, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Елочные базары откроются по следующим адресам: Пролетарский пр-т, напротив д. 3Б; ул. Талсинская, 2; ул. Советская (около старого моста); ул. Пушкина, д. 2; мкрн Богородский, д. 8; ул. Радиоцентр-5, д. 7А; пересечение ул. Комарова и 1-го Советского переулка; п. Фряново, ул. Молодежная (около магазина «Пятерочка»); п. Загорянский, ул. Долгорукого (пристанционная площадь).

Купить настоящую елочку можно будет с 9:00 до 21:00.