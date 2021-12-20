РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Традиционные елочные базары в подмосковном Подольске начнут работать с понедельника по 12 адресам, сообщает пресс-служба администрации округа.

Елочные базары будут организованы по адресам: ул. Филиппова, 1; проспект Юных Ленинцев, 34/2; Тепличная (Славянский бульвар); Бородинская, 24/6; Юбилейная площадь; Свердлова, 26 (ТЦ «Галерея»); Ленинградская, 7 (ТЦ «Остров сокровищ»); Комсомольская, 3 (Центральный рынок); Советская (рынок); Рабочая (ТЦ «Когорта»); мкрн Климовск, Молодежная, 11 (гипермаркет «Глобус») и Молодежная, 15 (магазин торговой сети «Леруа Мерлен»).

Елочные базары будут работать с 10:00 до 19:00.​