РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 дек. Депутат Мособлдумы Павел Максимович в понедельник проведет прием жителей Подольска, горожанам необходимо иметь QR-код, сообщается на странице Максимовича в соцсети «ВКонтакте».

Прием Максимович будет проводить в 11:00 по адресу: улица Кирова, дом №4, кабинет 101.

Записаться на прием можно по телефонам: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94. В связи с эпидемиологической обстановкой в округе прием будет проводиться на основании наличия QR-кода.