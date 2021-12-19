РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 дек. Концерт к 100-летию народного артиста СССР Григория Пономаренко пройдет в Подольске в воскресенье, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Начало программы в 15:00. В исполнении ведущих солистов, творческих коллективов городского округа, артистов и оркестра Подольской филармонии прозвучат популярные песни композитора: «Тополя», «Оренбургский пуховый платок», «Я назову тебя зоренькой», «Ивушка», «Растет в Волгограде березка», «Подари мне платок».

Вход свободный. Концерт проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)769-99-13.