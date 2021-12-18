РИАМО - 18 дек. Вдова создателя юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская отметила, что памятник на могиле режиссера на Троекуровском кладбище в столице появится в годовщину его смерти. Об этом сообщает Nation News.

Белоцерковская в Stories на своей странице в соцсети Instagram ответила на вопрос подписчика об установке надгробия на могиле худрука «Ералаша». Точную дату она не сообщила, но добавила, что планируется установить памятник на годовщину смерти Грачевского.

«Открытие будет 14 января, скорее всего. Я сообщу на странице, когда и во сколько», — отметила вдова.

Грачевский скончался в январе этого года от коронавирусной инфекции, ему был 71 год. Также у режиссера была меланома и другие тяжелые болезни.