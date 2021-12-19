РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 дек. В event-пространстве «База» на территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики в воскресенье будет проходить предновогодняя ярмарка изделий ручной работы, посетителей ждут различные мастер-классы и розыгрыш призов, сообщается в Instagram-аккаунте Фабрика 1830.

На ярмарке соберутся лучшие мастера, которые предложат посетителям варианты новогодних подарков ручной работы: авторские игрушки, красивые украшения, косметику, пряники и шоколад и многое другое.

Также посетителей ждут различные мастер-классы, розыгрыш призов и отличное настроение. Ярмарка пройдет с 12:00 до 18:00 по адресу: Балашиха, ул. Советская, д. 36, корп. 7, event-пространство «База».