РИАМО - 18 дек. Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что людям, у которых выявили коронавирус, не следует лечиться от инфекции самостоятельно, а также не нужно принимать кроворазжижающие препараты. Об этом сообщает Газета.ru.

«Covid-19 вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится, <…> и коронавирусная пневмония с определенным процентом смертности», — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что заболевшим, которые страдают от острых респираторных заболеваний, не нужно принимать ряд лекарств, например, разжижающих кровь, если нет воспаления легких.

По его словам, необдуманный прием препаратов без назначения врачей может привести к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям.

Специалист призвал не лечиться самостоятельно стероидными гормонами, так как они предназначены только для интубированных пациентов.