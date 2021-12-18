РИАМО - 18 дек. На водоемах Московской области выявили 18 мест с опасно тонким льдом, там толщина льда неоднородна и не превышает 7 см, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Всего было обследовано 52 места, где жители области массово выходят на лед. Толщина льда варьируется от 0 до 20 см, средняя толщина льда на водоемах составляет 11 см.

В частности, тонкий и опасный лед отмечается на реках Волга и Дубна в городском округе Дубна, реке Оке в Луховицах, реке Москве в Коломне, Бронницах, Можайском округе, реке Нахабинке в Красногорске и других.

Водные объекты Московской области патрулируют 164 человека и 56 единиц техники.