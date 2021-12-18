РИАМО - 18 дек. В филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого в Серпухове прошел торжественный митинг в честь 62-й годовщины со дня образования РВСН. Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ.

С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов военной академии поздравил начальник филиала генерал-майор Андрей Морозов.

По его словам, современная учебно-материальная база вуза позволяет готовить офицеров-ракетчиков необходимой квалификации, которые могут выполнять разноплановые боевые задачи РВСН.

Морозов поблагодарил профессорско-преподавательский состав и ветеранов филиала за их большой вклад в подготовку офицеров.

Наиболее отличившимся военнослужащим вручили государственные и ведомственные награды, ценные подарки и грамоты.