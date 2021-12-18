РИАМО - 18 дек. Каждый день Большой кольцевой линией столичного метро пользуются порядка 450 тыс. пассажиров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«За счет нового участка Большая кольцевая линия выросла почти в 2 раза. Самыми популярными станциями стали «Каховская» и «Кунцевская». Число пассажиров растет и на новых станциях, и на ранее открытых», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что после открытия 10 станций БКЛ москвичи экономят до 30 минут в дороге. Также горожане отмечают дизайн новых станций подземки.

В состав БКЛ после завершения всех работ войдет 31 станция. 22 из них уже открыты для пассажиров.

В декабре провели единовременный запуск 10 станций данной ветки. Там теперь работают «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

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