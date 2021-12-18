РИАМО - 18 дек. Госавтоинспекция Москвы подписалась на блогеров, которые в своих социальных сетях могут пропагандировать нарушение ПДД, сообщил начальник столичной ГИБДД Александр Быков.
По его словам, Госавтоинспекция постоянно мониторит весь контент СМИ и социальных сетей, связанный с безопасностью дорожного движения в городе.
«Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД», — сказал Быков в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что по каждому подобному случаю ведомство обязательно проводит проверку. Мониторинг позволяет ускорить процесс привлечения дорожных хулиганов к ответственности.
Быков отметил, что меры административного воздействия уже применили в отношении 150 человек, которые публиковали контент с грубым нарушением дорожных правил.
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