РИАМО - 18 дек. Возгорание произошло в нежилом здании на территории товарищества индивидуального застройщика (ТИЗ) «Надежда» в Ленинском городском округе, огонь тушили свыше 10 часов, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 05:21 в субботу. Последствия возгорания специалисты ликвидировали в 16:03.

В данном инциденте никто не пострадал. Возгорание в нежилом здании тушили 13 человек и 3 единицы техники.

При возникновении пожара или иного ЧП необходимо позвонить в ГУ МЧС России по региону по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, а еще можно сообщить об инциденте по единому телефону спасения «112».