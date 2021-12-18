РИАМО - 18 дек. Спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах Московской области, они напоминают жителям региона об опасности выхода на тонкий лед, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В Подмосковье продолжается операция «Тонкий лед». Как отметил начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов, спасатели проводят профилактическую работу по недопущению несчастных случаев на водоемах.

«За прошедшие сутки спасатели провели мониторинг водоемов в районе ответственности своих подразделений. Толщина льда на них по-прежнему меньше 7 см. Такой лед не способен выдержать вес человека. Спасатели предупреждают об опасности местных жителей, раздают им памятки о правилах отдыха на водоемах зимой и о том, как действовать, если все-таки случится угодить в полынью», — отметил Пестов.

Он подчеркнул важность сохранения бдительности каждым человеком, чтобы не допустить ЧП.

«Водоемов на территории Московской области много. Не везде спасатели успеют на помощь в течение нескольких минут, которые человек может продержаться на плаву в ледяной воде. Да и сообщить о происшествии в оперативные службы в таких ситуациях порой бывает некому. Поэтому чаще всего рассчитывать приходится на собственные силы», — сказал Пестов.

Он посоветовал жителям региона несколько раз подумать перед тем, как выходить на хрупкий лед. И обязательно это необходимо проговорить с детьми.

Спасатели продолжат контролировать обстановку на водоемах Московской области до тех пор, пока находиться на них будет опасно.