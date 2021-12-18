РИАМО - 18 дек. Спасатели продолжают контролировать обстановку на водоемах Московской области, они напоминают жителям региона об опасности выхода на тонкий лед, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
В Подмосковье продолжается операция «Тонкий лед». Как отметил начальник «Мособлпожспаса» Геннадий Пестов, спасатели проводят профилактическую работу по недопущению несчастных случаев на водоемах.
Он подчеркнул важность сохранения бдительности каждым человеком, чтобы не допустить ЧП.
«Водоемов на территории Московской области много. Не везде спасатели успеют на помощь в течение нескольких минут, которые человек может продержаться на плаву в ледяной воде. Да и сообщить о происшествии в оперативные службы в таких ситуациях порой бывает некому. Поэтому чаще всего рассчитывать приходится на собственные силы», — сказал Пестов.
Он посоветовал жителям региона несколько раз подумать перед тем, как выходить на хрупкий лед. И обязательно это необходимо проговорить с детьми.
Спасатели продолжат контролировать обстановку на водоемах Московской области до тех пор, пока находиться на них будет опасно.
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