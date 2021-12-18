РИАМО - 18 дек. На Москву надвигается снежный циклон, благодаря которому выпадет почти 15% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас своеобразное затишье перед бурей. Дело в том, что в воскресенье Среднерусскую равнину атакует снежный циклонический вихрь атлантического происхождения, который принесет обильные снегопады. Снегопады в Москве начнут идти уже около полуночи и будут идти практически не прекращаясь 18 часов», — сказал Тишковец на видео, опубликованном в Instagram.

По прогнозам синоптика, ожидается от 6 до 9 мм осадков, что составляет как минимум 15% от месячной нормы декабря. Снежный покров в столице вырастет с текущих 17 см до 20-25 см, а это норма для начала января.

Тишковец добавил, что москвичей днем в воскресенье ждет щадящий температурный режим — от 0 до минус 3 градусов. Атмосферное давление при этом рухнет до барического дна.

Ранее столичный Дептранс рекомендовал водителям в Москве пересесть на общественный транспорт из‑за предстоящего снегопада.