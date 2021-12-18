РИАМО - 18 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил всех желающих посетить в новогодние праздники катки региона, где созданы все условия для зимних развлечений и комфортного отдыха.

«Этой зимой в Подмосковье открыли более 200 катков для массового катания. Там будут прокаты, раздевалки, камеры хранения и теплые зоны, где можно отдохнуть и выпить чая. Приезжайте в гости всей семьей!» — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что первый каток в этом сезоне несколько недель назад открылся в Химках в сквере «Юбилейный». Новые бесплатные катки также появятся на центральной площади в Домодедове, в парке «Питомник» Серпухова, в парке «Наташинские пруды» в Люберцах, в парке Малевича в Одинцове и парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве.

«Приглашаю в наши другие парки — «Патриот», «Раздолье», «Пехорку», «Скитские пруды», в центральный парк Реутова и парк Талалихина в Подольске. Добро пожаловать в Подмосковье!» — заключил губернатор.

Ранее в Истре открылась выставка «Азбука шедевра» в музее «Новый Иерусалим». Здесь можно познакомиться с полотнами Натальи Гончаровой, Александра Дейнеки, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Ильи Репина и других художников. На выставке представлено более 120 произведений из своих фондов и постоянных экспозиций 30 российских региональных музеев.

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