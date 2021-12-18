РИАМО - 18 дек. У нового штамма коронавируса «омикрон» есть необычный симптом — при заражении некоторые пациенты начинают терять аппетит. К такому выводу пришли британские ученые, сообщает Газета.ru.

Специалисты организации ZOE COVID Study назвали список симптомов, с которыми сталкиваются пациенты с диагностированным «омикроном». Среди них числятся: кашель, головная боль, насморк, лихорадка, потеря обоняния и вкуса. Но есть еще один новый симптом – потеря аппетита, однако он встречается весьма редко.

Ученые считают, что заболеваемость новым штаммом коронавируса будет значительно выше показателей всех предыдущих его вариантов.

Впервые штамм «омикрон» выявили в ЮАР 11 ноября. Вирусологи заявили, что данная вариация более заразна, чем предыдущие. В настоящий момент штамм «омикрон» активно распространяется по всему миру, несколько случаев также отмечены и в России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» более эффективна в борьбе с новым штаммом «омикрон» по сравнению с иностранными препаратами.