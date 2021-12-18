РИАМО - 18 дек. В Доме культуры ВДНХ прошел III Рождественский нежный бал «Русский стиль» для участниц сообщества «Нежный бизнес» и Московского областного регионального отделения Союза женщин России.
«Хочу обратиться к вам со словами благодарности за то, что вы очень активны. <…> Я очень рада, что вы выбрали такой формат. Если вернуться в историю, то раньше бал - это было ключевое светское мероприятие, где налаживались не только личные, но и деловые связи», - сказала на церемонии открытия председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.
Она добавила, что в этом году темой бала стал «Русский стиль в деловом костюме современной женщины».
В ходе мероприятия лидеров сообщества «Нежный бизнес» и председателей региональных отделений Союза женщин России наградили коронами за успешную работу в 2021 году. Кроме того, во время праздничной программы прошло дефиле начинающих дизайнеров, выступление артистов балета, а также мастер-класс по бальным танцам. Специальным гостем вечера стала певица Валерия, которая исполнила новую песню музыкального продюсера Максима Фадеева.
«Декабрь - это всегда волшебство, Новый год. И, наверно, женщина и являет собой то волшебство, состояние праздника, которое очаровывает весь мир. <…> Именно благодаря нашему взаимодействию и дружбе родился этот бал. Поддерживайте друг друга, мечтайте, идите к своей цели», - пожелала руководитель сообщества «Нежный бизнес» в Московской области Наталья Муравьева.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева поздравила женщин-предпринимателей, которые ранее стали обладателями федеральной премии «Нежный грант». Она отметила, что в свое время сообщество «Нежный бизнес» зародилось в Подмосковье, а сейчас к нему присоединяются девушки по всей стране. Зиновьева пожелала им счастья, успехов и достижения целей.
«Признательна вам, что вы создаете новые рабочие места, за то, что вы развиваетесь, приносите новые продукты, открываете новые рынки, приносите инвестиции в наше Подмосковье», - сказала Зиновьева.
«Нежный бизнес» - крупнейшее сообщество женщин-предпринимателей в России, которое объединяет более 50 городов страны, свыше 4 тысяч участниц из 22 отраслей бизнеса.
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