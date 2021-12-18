РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Единые платежные документы, работу управляющих компаний и возможности электронного голосования обсудили на муниципальном форуме в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Третий в этом году муниципальный форум состоялся в администрации городского округа в субботу. На вопросы жителей ответили первый замглавы горокруга Надежда Барило, представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов, Госжилинспекции, МосОблЕИРЦ, Рузского регоператора, прокуратуры и других организаций.

В повестку вошли вопросы, касающиеся безопасного использования газового оборудования, выставления единых платежных документов, работы УК, возможностей электронного голосования при общем собрании собственников. Кроме того, в рамках форума активных председателей советов МКД наградили благодарственными письмами администрации муниципалитета.

Ряд жителей округа задали вопросы, касающиеся единых платежных документов, которые формирует «МосОблЕИРЦ».

«Мне выставляют платежку на 8 тыс. рублей, а я, допустим, хочу заплатить 5 тыс. рублей. Как вы распределите эту сумму?» — поинтересовался участник форума у представителя МосОблЕИРЦ.

Представитель платежного агента пояснил, что в таком случае сумму распределят между всеми организациями, услуги которых учтены в платежном документе.

Также он отметил, что жители получат платежный документ за декабрь раньше обычного. Показания счетчиков можно было передать до 12 декабря. Тем, кто не успел этого сделать, сделают начисления по нормативу. В январе можно будет получить перерасчет в соответствии с фактически потребленными ресурсами.

Руководитель красногорского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Виталий Васкецов поделился опытом проведения общего собрания собственников в электронном виде в системе ЕИАС ЖКХ.

«Если кто-то будет проводить собрание, и возникнут какие-то вопросы, обращайтесь», — предложил Васкецов.