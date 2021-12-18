РИАМО - 18 дек. Жилой дом загорелся на улице Ленина в поселке Загорянский городского округа Щелково, пожарные потушили огонь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС сообщение о возгорании поступило в 12:54 в субботу. Последствия пожара ликвидировали в 15:24.

В данном инциденте никто не пострадал. В тушении возгорания участвовали 20 человек и 5 единиц техники.

Также в субботу произошел пожар в жилом доме в Сергиево-Посадском округе. Там пострадал один человек.