РИАМО - 18 дек. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что несколько продуктов могут спровоцировать онкологические заболевания у человека, поэтому рекомендуется ограничить их потребление. В частности, речь идет о чипсах, картофеле фри и шашлыке. Об этом пишет Nation News.

По словам эксперта, все продукты, содержащие углеводы, например, мучное или сладкое, после термической обработки содержат акриламид. А данное вещество весьма опасно для организма, так как является канцерогеном.

«Больше всего акриламида содержится в картошке фри и чипсах. То есть, все продукты, которые жарятся при высокой температуре, например, во фритюре, являются пищей с потенциально высоким уровнем канцерогенов», — сказала Макиша.

Она также обратила внимание на продукты, способ приготовления которых предполагает горячее копчение.

«Производственная технология копчения предполагает использование безопасного жидкого дыма. Однако при натуральном копчении образуются различные вещества, многие из которых являются канцерогенами», — пояснила диетолог.

В заключении Макиша уточнила, что продукты горения являются токсичными для организма, однако не так опасны в малых дозах. При этом важно знать, что продукты из домашней коптильни, включая шашлыки, не стоит кушать часто.

Эксперт добавила, что систематическое потребление блюд с термической обработкой может привести к плохим последствиям для организма, в том числе и к развитию онкозаболеваний.